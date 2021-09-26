МВД сообщило о задержании трех террористов из Бобруйска

МВД Беларуси в минувшую субботу сообщило о задержании троих жителей Бобруйска, которые подозреваются, как утверждается, в совершении действий террористического характера.

"Сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилевской области во взаимодействии с ГУБОПиК установили причастных к преступлениям лиц. Ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет", - сообщил пресс-служба МВД РБ.

МВД также перечислило действия террористического характера, совершенные в августе-сентябре 2021 года.

«Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом «Табакерки» около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище «Киселевичи»: злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «фото- и видеоотчёты … были распространены в деструктивных и экстремистских телеграм-чатах, в том числе «Буслы ляцяць».

«В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенных в Минске. Также устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице», - также сказано в сообщении.