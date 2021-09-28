Супруга айтишника, застрелившего сотрудника КГБ РБ, задержана по подозрению в соучастии

Супруга 31-летнего Андрея Зельцера, застрелившего сегодня сотрудника КГБ, задержана по подозрению в соучастии убийства.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ», - отмечается в сообщении.

СК также сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ.

«28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - говорится в сообщении.

«С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован… В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования», - сказано в сообщении.