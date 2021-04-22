Турция вводит трехдневный локдаун

В Турции с 19.00 сегодня до 05.00 понедельника, 26 апреля, введут комендантский час, который предусматривает запрет выхода из дома, кроме как для посещения магазинов в пешей доступности от дома, в определенные часы работы.

«Поскольку 23 апреля является официальным праздником, Днем национального суверенитета и защиты детей, специальный комендантский час начнется в 19.00 в четверг, 22 апреля. Комендантский час будет продолжаться всю пятницу, субботу и воскресенье, завершится в 05.00 в понедельник, 26 апреля», - говорится в циркуляре МВД Турции.

Никаких массовых празднований 23 апреля проводиться не будет, кроме церемоний возложения цветов с ограниченным количеством участников.

Комендантский час предусматривает ограничение междугородних поездок, продуктовые магазины будут работать с 10.00 до 17.00. Посещать их разрешено без применения авто, в пешей доступности от места проживания.

За последние сутки в Турции было выявлено почти 62 тыс. новых случаев инфицирования. 362 человека погибли, 52,2 тыс. выздоровели.

Локдаун в стране был усилен с 14 апреля в связи со значительным ростом новых случаев инфицирования.