Турция вводит полный локдаун до 17 мая

В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 власти Турции решили ввести полный локдаун до 17 мая. Такое решение принято по результатам заседания правительства Турции.

"Полный локдаун будет действовать с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая", - сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Полный локдаун предусматривает прекращение работы предприятий, кроме тех, перечень которых будет утвержден отдельно. Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме доставки.

На все поездки по стране потребуется разрешение, междугородный общественный транспорт будет работать заполненным на 50%. Очное образование будет приостановлено во всех учебных заведениях, закрываются детсады и ясли.

В Турции с 14 апреля действуют усиленные карантинные ограничения.