В Турции обнаружили первые случаи нового штамма Mu

В Турции, где большинство случаев коронавируса - это варианты Delta и Alpha, выявили два случая новой мутации коронавируса, известной как Mu, которая была впервые выявлена в Колумбии в начале этого года. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Мы не планируем вводить дополнительные меры относительно мутации «му», поскольку выявлены только два случая. Более 90% новых случаев инфицирования - это мутационные формы Delta и Delta+», - сообщил министр.

Штамм Mu был внесен в перечень ВОЗ как один из пяти вариантов, представляющих интерес, находящихся под специальным наблюдением. Его считают сейчас потенциально менее опасным, чем штаммы Delta и Alpha.

В Колумбии, где был выявлен штамм коронавируса Mu, на него приходится 40% случаев инфицирования. За пределами Южной Америки случаи были зарегистрированы в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Бельгии, США и Гонконге. Пока неизвестно, насколько эта мутация устойчива к вакцине, ученые проводят исследования и изучают уровень опасности, который может быть вызван этой мутацией.

В Турции ожидают, что коллективный иммунитет против коронавируса будет достигнут, когда уровень вакцинированного населения составит 85%, сейчас этот показатель на уровне 67%.

С понедельника, 6 сентября, в стране введены новые ограничительные эпидемиологические меры. Для посещения публичных мест (выставок, кинотеатров и театров, концертов), а также для путешествий междугородным транспортом, в т.ч. самолетами, автобусами, железной дорогой нужно иметь вакцинацию (не менее двух доз), справку о преодолении болезни или результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

За прошедшие сутки в Турции выявлено 23,6 тысяч новых случаев инфицирования, 34,4 тысячи выздоровели, 274 человека умерли. Всего в Турции уже сделали почти 99 млн прививок. Первую дозу получили 50,5 млн, вторую - 39,1 млн, третью - 9,1 млн человек.