Компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22-й группировкой из 60 спутников Starlink для дальнейшего расширения беспроводного доступа в интернет.

Первоначально запуск планировался на 21 марта, однако затем был перенесен на 24 марта.

SpaceX успешно посадили на плавучую платформу Of Course I Still Love You первую ступень ракеты-носителя, которая ранее использовалась при пяти запусках. Это уже 78-я по счету успешная посадка первой ступени.