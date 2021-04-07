Последнее обновление: 07.04.2021 20:32

SpaceX отправила на орбиту очередную партию микроспутников Starlink

Компания SpaceX произвела в среду, 7 апреля 2021 года, очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведя на околоземную орбиту 23 группировку с 60 микроспутниками Starlink.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при шести запусках и поле запуска успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Таким образом, SpaceX произвела 79 успешных посадок первой ступени.

Одна половина носового обтекателя ранее использовалась при трех запусках, вторая – при одном. «Отлов» обтекателей SpaceX отдала на аутсорс.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование