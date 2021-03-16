Следственный комитет РБ обвиняет 12 человек в студенческих протестах

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении лиц, организовавших акции протестов в студенческой среде различных ВУЗов Минска.

«В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской», - говорится в сообщении ведомства.

Представители вузов являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграмм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел. Установлено, что для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий осуществлялись постоянные видеоконференции, утверждают в СК РБ.

«Во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные пролеты, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). Как следствие- нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс», - сказано в сообщении.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в СК.