Генпрокуратура РБ: В суды направлены 468 уголовных дел в отношении участников протеста

Генпрокуратура Беларуси направила в суды 468 уголовных дел, заведенных на участников протестных акций.

«Дела заведены в отношении 631 лица, связанного с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

«Правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году. При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными. Известно, что противоправные деяния совершаются и в Интернет-пространстве. В этом случае не следует заблуждаться: ни один виновный не уйдет от ответственности», - также сказано в сообщении.