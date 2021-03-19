Последнее обновление: 19.03.2021 14:38

Беларуса приговорили к 2 годам колонии за то, что его сбил автозак

Суд Центрального района Минска 19 марта приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима Егора Сугойдя, которого ночью 9 августа 2020 года в районе стелы сбил автозак.

31-летний политзаключенный признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает правозащитный центр «Весна».

Также судья Виктория Шабуня направила Сугойдя на принудительное лечение от алкоголизма. Гособвинение поддержал помощник прокурора Артем Цветков.

После инцидента он был избит ОМОНом и попал в больницу, после чего он был взят под стражу.

Политзаключенного признали виновным в том, что девятого августа на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславская он в состоянии алкогольного опьянения умышленно участвовал в незаконных массовых мероприятиях. Также принимал активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, которые сопряжены с неподчинением требованиям представителей власти. По версии обвинения, он вышел на проезжую часть, запрыгнул на машину, выкрикивал лозунги. Его действия повлекли нарушение общественного порядка, а также помешали движению общественного транспорта.

Егор Сугойдь признал вину частично: согласен с тем, что участвовал в митинге, с тем, что заскакивал на МАЗ.

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