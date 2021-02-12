Последнее обновление: 12.02.2021 10:20

Ко второму дню ВНС

Второй день ВНС закончится принятием резолюции о создании конституционной комиссии, которая когда-нибудь, если вдруг потребуется, подготовит поправку или рекомендует принять декрет о придании ВНС статуса единственного источника власти в стране, лишив этой конституционной привилегии народ Беларуси.

В свой длинной речи в первый день сходки Лукашенко постарался всякими заявлениями, высказываниями и прочими фразочками убедить страну и внешний мир в том, что спустя полгода после выборов он не просто полностью контролирует ситуацию , но и окончательно завершил формирование диктатуры в центре Европы, что он правитель, который в любой момент может сделать с каждым что захочет, где захочет и когда захочет, включая тех 2,7 тыс. безропотных тел, сидящих в зале.

Если еще остались те дурачки и дурочки, у которых теплится некая надежда на возможность перемен от диктатора, то стоит прислушаться к словам политика, заплатившего своей жизнью за слишком хорошее понимание ситуации.

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