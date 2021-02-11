ЕС: Никто не писал письма гражданину Лукашенко после 9 августа

Евросоюз уличил Лукашенко во лжи, опровергнув его заявление на ВНС о том, что он якобы получил письмо за подписью председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она обратилась к нему «президент Республики Беларусь».

Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, последнее письмо от ЕС на имя президента Лукашенко было датировано 9 июня 2020 года, то есть за 2 месяца до выборов 9 августа 2020 года.

"Александру Лукашенко 9 июня 2020 года было направлено от председателя Европейской комиссии и председателя Евросовета письмо, в котором сообщалось о переносе саммита "Восточного партнерства" с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого он был приглашен на видеоконференцию лидеров, посвященную "Восточному партнерству", в тот же день", - отметил Стано.

Он добавил, что аналогичные письма были направлены также пяти другим лидерам стран ВП, передает DW.

"После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности", - подчеркнул представитель внешнеполитической службы. Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко "не было направлено ни одного письма".

Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что недавно министр иностранных дел Владимир Макей передал ему послание "от некоторых западных деятелей, ВОЗ, Унтер ден Ляйнен".

"Меня что удивило: "Президенту Республики Беларусь, его превосходительству А. Г. Лукашенко". Слушайте, пишут одно, а на Западе говорят о другом", - сказал Лукашенко, умолчав при этом о дате письма.

"Я так читаю и думаю: а где ж правда? Ну хотя бы написали "экс-президенту", "бывшему" - или вообще белорусскому народу адресовали. Но, тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - добавил он.