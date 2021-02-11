Макей обвинил оппозицию в бизнесе на революции

Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на VI Всебелорусском народном собрании 11 февраля, обвинил находящихся за рубежом оппонентов властей в ведении «бизнеса на революции».

«Беглые вредители за рубежом требуют, дословно, еще больше ресурсов на свою революцию, умоляют о принятии четвертого, пятого пакетов санкций. Это у них называется "умное экономическое давление". А что дальше? Умные бомбы, которые будут убивать всех без разбора? Насколько умные, мы видим на примере санатория в Друскининкае, а также десяти тысяч рядовых рабочих ряда белорусских предприятий, которые пострадали от этой "благотворительной" деятельности», - заявил Макей, которого цитирует БелаПАН.

«При этом (хотел бы, чтобы это услышали все) бизнесменам предлагается откупиться от включения в санкционные списки, перечислив энную сумму в биткоинах на соответствующие адреса. Бизнес на революции! Это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы, живя заграницей на подношения сильных мира сего, призывать угробить свою страну, фактически уничтожить государственность», — заявил чиновник.

По его словам, очень прискорбно осознавать, кого пытаются втюхать для управления новой демократической Беларусью. «Я выскажу свою личную точку зрения: методы насаждения новой Беларуси у меня вызывают ассоциации с методами насаждения нового порядка, что мы уже проходили в истории. Запугивание государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, угрозы в адрес членов семей и так далее. Сотрудники МИД и моя семья тоже через это прошли. Даже в сталинские времена существовало правило "сын за отца не отвечает". Глубоко убежден: отдать государство в руки фашиствующей демократии ни в коем случае нельзя».

Макей заявил, что реализовать многовекторную политику, как и иные планы развития, Беларусь может «только через национальное единство».

«Оппоненты Беларуси полагают, что нашли ее ахиллесову пяту, и пытаются сейчас нас разъединить. Этого нельзя допустить. Работу с молодежью нужно обязательно учитывать, если мы стремимся к единству нации. И здесь не обойтись только формальными призывами, собраниями или давлением. Надо показать этим людям нормальные возможности и перспективы для самореализации».

Беларусь, «будучи глубоко приверженной евразийским интеграционным процессам», одновременно выступает за тесное партнерство между ЕС и ЕАЭС, что, по мнению Макея, «необходимо не только с точки зрения развития экономик, но и для минимизации конфликтного потенциала в регионе». Страна, заверил он, заинтересована в сильном Евросоюзе и поддерживает сильное трансатлантическое партнерство.

«Обращаясь к представителям Евросоюза, хочу сказать, что позитивные для всех результаты были достигнуты именно в рамках конструктивного диалога с действующей властью, — сказал министр иностранных дел. — Но при этом мы исходим из того, что не может быть доминирующей силы ни в регионе, ни в мире, и у каждого государства должен быть голос, и он должен быть слышан и услышан».

По мнению Макея, каждому в Беларуси надо отказаться от ущербного взгляда на свою страну. Ее нужно рассматривать «не как что-то между кем-то или чем-то, а как свою землю, свой край, свой берег». «Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательство разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь», — сообщил чиновник.

«И самое главное, как бы трафаретно это ни звучало, нам необходима сильная в современном понимании этого слова власть в стране, — заявил он. — Только сильная власть способна мобилизовать внутреннюю энергию общества для того, чтобы успешно развиваться в очень сложных для нас внешних условиях. Не будет такой власти — не будет и Беларуси. Об этом также надо помнить, работая над возможными поправками в Основной закон».

«Отдельные переживают, чтобы Беларусь жила. Беларусь жыве и будзе жыць. Потому что, в отличие от кучки лжепатриотов, глядящих на Беларусь через санкционные прицелы из-за бугра, подавляющее большинство белорусов по-настоящему любят свою родину. Это залог того, что она всегда выстоит и выдержит. "Люблю Беларусь" должно стать слоганом тех, кто болеет за страну. Люблю Беларусь», — подытожил Макей.

Умный флюгер…