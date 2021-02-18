Последнее обновление: 18.02.2021 16:12

Лукашенко о рыночной экономике: «да черта с два» она работает

Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь и Россия способны запустить импортозамещающие производства всех запрещенных в рамках санкций комплектующих, отметив при этом, что рыночная экономика не работает, поскольку не способна отрегулировать потребности рынка.

По его словам, страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее.

"Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два", - сказал заявил Лукашенко.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым".

Он сослался на опыт Японии и Китая, заявив, что для запуска импортозамещения и не только нужны прописанные планы и железная дисциплина.

«Вот дисциплина - они (Япония – ред.) договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать».

"Хорошо, вводите [санкции]. Но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. Это все-таки 150 млн человек. А через Беларусь, Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем! Сергей Лавров правильно сказал, жестко сказал, молодец! Не надо против нас войнушку какую-то затевать. Мы можем ответить. Если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне. Мы, конечно, не хотим воевать, нам не надо, мы наелись. Но тем не менее вы видите, что происходит вокруг", - сказал пенсионер.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование