Лукашенко опять тянет на себя одеяло гаранта независимости Беларуси от России

Лукашенко заявил о бессмысленности обсуждения в современном мире темы вхождения Беларуси в состав России.

"…мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - заявил Лукашенко, пытаясь вернуть утраченный за прошедшие 7 месяцев статус единственного гаранта независимости синеокой.

Он сказал, что "белорусы живут в своей квартире", хотя она и небольшая по сравнению с огромной Россией.

Но эти фразы «по сравнению с огромной Россией» или «Россия должна войти в состав Беларуси» говорят о том, что, дай Лукашенко хотя бы небольшую гарантию, что при определенных обстоятельствах он сможет участвовать в выборах президента РФ, пенсионер бы в одночасье променял небольшую «свою квартиру» на тесную комнатенку Северо-Западной губернии в российском федеральном дворце.