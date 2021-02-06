В мире число заражений коронавирусом превысило 105,92 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 105926858 (+469964 за сутки) по данным Worldometer на 9:49 6 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2309328 (+13757) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25913306 (+54630) человек, из них 105049 (-714) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 77559304 (+401262) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27407324 (+126125) случаями заражения, Индия – 10815222 (+11689), Бразилия – 9449088 (+51319), Россия – 3934606 (+16688) и Великобритания – 3911573 (+19114). Беларусь – на 48 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 126125, Бразилия – 51319, Испания – 28565, Франция – 22139, Великобритания – 19114. Беларусь (1759) – на 37 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 470705, Бразилия – 230127, Мексика – 162922, Индия – 154956 и Великобритания – 111264. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3572, Мексика – 1682, Бразилия – 1244, Великобритания – 1014, Германия – 776. Беларусь – на 68 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 255172 случая заражения коронавирусом и 1764 смерти.