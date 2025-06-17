Последнее обновление: 17.06.2025 10:33

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повышается на $0,59 до $73,82 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1 до $73,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,55 до $72,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,21 до $71,77 за баррель.

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