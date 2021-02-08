В мире число заражений коронавирусом превысило 106,68 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 106685660 (+326046 за сутки) по данным Worldometer на 7:02 8 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2327308 (+6446) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25827016 (-64905) человек, из них 103758 (-528) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 78385220 (+383358) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27611403 (+89691) случаями заражения, Индия – 10838843 (+11673), Бразилия – 9524640 (+26845), Россия – 3967281 (+16048) и Великобритания – 3945680 (+15845). Беларусь – на 47 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 89691, Бразилия – 26845, Франция – 19715, Россия – 16048, Великобритания – 15845. Беларусь (1732) – на 32 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 474933, Бразилия – 231561, Мексика – 165786, Индия – 155114 и Великобритания – 112465. Беларусь – на 76 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Мексика – 1496, США – 1340, Бразилия – 492, Россия – 432, Великобритания – 373. Беларусь – на 62 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 258691 случай заражения коронавирусом и 1783 смерти.