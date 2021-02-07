В мире число заражений коронавирусом превысило 106,35 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 106359614 (+432756 за сутки) по данным Worldometer на 10:45 7 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2320862 (+11534) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25891921 (-21385) человек, из них 104286 (-763) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 78001862 (+442558) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27519636 (+105983) случаями заражения, Индия – 10827170 (+11948), Бразилия – 9497795 (+48707), Россия – 3951233 (+16627) и Великобритания – 3929835 (+18262). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 105983, Бразилия – 48707, Франция – 20586, Великобритания – 18262, Россия – 16627. Беларусь (1787) – на 33 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 473578, Бразилия – 231069, Мексика – 164290, Индия – 155028 и Великобритания – 112092. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2730, Мексика – 1368, Бразилия – 942, Великобритания – 828, Россия – 497. Беларусь – на 65 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 256959 случаев заражения коронавирусом и 1773 смерти.