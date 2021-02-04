В мире число заражений коронавирусом превысило 104,92 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 104926829 (+512260 за сутки) по данным Worldometer на 10:26 4 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2278902 (+15731) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25831787 (-22191) человек, из них 106504 (-656) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 76672115 (+379155) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27150457 (+113459) случаями заражения, Индия – 10791123 (+12917), Бразилия – 9339921 (+53665), Россия – 3901204 (+16474) и Великобритания – 3871825 (+19202). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 113459, Бразилия – 53665, Испания – 31596, Франция – 26362, Великобритания – 19202. Беларусь (1711) – на 36 (+28) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 461930, Бразилия – 227592, Мексика – 159533, Индия – 154742 и Великобритания – 109335. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3999, Великобритания – 1322, Бразилия – 1209, Германия – 826, Испания – 565. Беларусь – на 72 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 251705 случаев заражения коронавирусом и 1746 смертей.