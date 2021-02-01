В мире число заражений коронавирусом превысило 103,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 103555925 (+407545 за сутки) по данным Worldometer на 11:13 1 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2238459 (+8743) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 26154589 (+28000) человек, из них 107926 (-414) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 75158379 (+370282) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 26767229 (+107816) случаями заражения, Индия – 10758619 (+11528), Бразилия – 9204731 (+27756), Россия – 3850439 (+18359) и Великобритания – 3817176 (+21088). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 107816, Бразилия – 27756, Великобритания – 21088, Франция – 19235, Россия – 18359. Беларусь (1766) – на 33 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 452279, Бразилия – 224534, Мексика – 158074, Индия – 154428 и Великобритания – 106158. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1886, Мексика – 1495, Великобритания – 587, Бразилия – 563, Россия – 485. Беларусь – на 64 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 248336 случаев заражения коронавирусом и 1718 смертей.