Администратор «деструктивного» телеграм-канала подверглась профилактической беседе

Силовики вычислили администратора телеграм-канала "Сухарево 97", который уж не обновляется несколько месяцев. Администратора спасли двое несовершеннолетних детей.

"Установлен еще один администратор Telegram-канала "Сухарево 97". На 37-летнюю жительницу столицы вышли оперативники ГУБОПиК МВД. В ее квартире оперативники нашли листовки оппозиционного толка, которые она распространяла среди других, в том числе во время несанкционированных массовых мероприятий», - говорится в сообщении МВД РБ.

Отмечается, что на канале публиковались фото- и видеоматериалы с несанкционированных мероприятий, призывы присоединяться к ним участников чата.

«На иждивении у женщины двое несовершеннолетних детей. Вместе с тем она и супруг оставляли их одних дома и уходили на протесты или дворовые акции… В связи с тем, что женщина уже несколько месяцев не управляет каналом и имеет двоих детей, с ней проведена профилактическая беседа", - сказано в сообщении.