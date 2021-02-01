Последнее обновление: 01.02.2021 14:46

В Беларуси будет введена уголовная ответственность в отношении владельцев интернет-сайтов

Белорусские власти намерены ввести уголовную ответственность в отношении владельцев интернет-сайтов, следует из поправок в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

Проект изменений в Уголовный кодекс предусматривает появление статьи 198-1 «Нарушение законодательства о средствах массовой информации», сообщает Office Life.

В ней, в частности, говорится, что распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, наказывается общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 342-1 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы, в том числе с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные организатором либо участником таких мероприятий, либо иным лицом дважды в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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