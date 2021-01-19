Мининформ Беларуси допускает скорую блокировку tut.by

Министерство «правды» Беларуси рассматривает ряд материалов, размещаемых на лишенном лицензии СМИ интернет-ресурсе tut.by, для дачи правовой оценки, сообщил сегодня глава ведомства Игорь Луцкий.

По его словам, речь идет о «нарушениях ст.38 Закона о СМИ (информация, распространение которой в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам".

Это стандартная формулировка, которую Мининформ использует для блокировки независимых интернет медиа.

"На сегодняшний день Мининформ продолжает мониторить информационное пространство Беларуси, и при нарушении законодательства о СМИ и других законов Беларуси незамедлительно будут выноситься либо предупреждения, либо требования об удалении недостоверной информации, либо приниматься решения о прекращении деятельности, либо распространения такой информации путем блокировки", - заявил министр, которого цитирует БелТА.

Напоминаем, что интернет-сайт afn.by остается заблокированным по неоднократным решениям Мининформа Беларуси с 8 августа 2020 года. Доступ к ресурсу из Беларуси возможен через vpn или зеркала afnfn.com, afn.today.