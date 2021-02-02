Последнее обновление: 02.02.2021 10:21

Автор Youtube-канала "Слуцк для жизни" приговорен к 3-м годам колонии

Суд Логойского района осудил 2 февраля политического заключенного автора ютуб-канала "Слуцк для жизни" Владимира Неронского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судья Александр Рыбаков признал Неронского виновным по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 369 и ч. 1 ст. 342., сообщает правозащитный центр «Весна».

Политзаключенного обвинили в призывах в своих роликах "Слуцк для жизни" к действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске, Могилеве. Суд признал, что делал он это в сговоре с блогером Сергеем Тихоновским и политиком Николаем Статкевичем. Также Неронский признан виновным в публичном оскорблении в его ролике на ютуб-канале председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.

Политзаключенный полностью признал вину по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти), а по ст. 342 УК — нет.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование