Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 248336 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 января 2021 года выросло до 248336 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1718 человек.

Выздоровели и выписаны 235838 (+2339) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1718 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1766 человек (9,12% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4472745 (+19358) тестов на коронавирус.