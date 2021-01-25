Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 238635 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 января 2021 года выросло до 238635 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1658 человек.

Выздоровели и выписаны 224171 (+618) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1658 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1024 человека (10,56% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4375265 (+9694) тестов коронавирус.