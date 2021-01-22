Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 234111 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 января 2021 года выросло до 234111 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1628 человек.

Выздоровели и выписаны 218831 (+2087) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1628 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1813 человек (9,77% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4330509 (+18541) тестов коронавирус.