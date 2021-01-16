Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 223537 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 января 2021 года выросло до 223537 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1573 человек.

Выздоровели и выписаны 206676 (+2176) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1573 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1933 человека (8,48% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4238864 (+22769) теста на коронавирус.