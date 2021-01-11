Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 213993 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 января 2021 года выросло до 213993 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1526 человек.

Выздоровели и выписаны 196284 (+1300) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1526 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1792 человека (21,83% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4139118 (+8207) тестов на коронавирус.