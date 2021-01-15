Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 221604 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 января 2021 года выросло до 221604 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1564 человек.

Выздоровели и выписаны 204500 (+2054) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1564 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1941 человека (7,79% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4216095 (+24888) тестов на коронавирус.