Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 215724 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 января 2021 года выросло до 215724 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1535 человек.

Выздоровели и выписаны 197851 (+1567) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1535 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1731 человека (35,26% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4144027 (+4909) тестов на коронавирус.