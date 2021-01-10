Последнее обновление: 10.01.2021 13:40

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 212201 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 января 2021 года выросло до 212201 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1517 человек.

Выздоровели и выписаны 194984 (+2364) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1517 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1833 человека (14,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4130911 (+12917) тестов на коронавирус.

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