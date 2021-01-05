Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 203104 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 января 2021 года выросло до 203104 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1471 человека.

Выздоровели и выписаны 184574 (+949) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1471 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1273 человека (36,88% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4050922 (+3452) теста на коронавирус.