Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 201831 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 января 2021 года выросло до 201831 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1461 человека.

Выздоровели и выписаны 183625 (+995) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1869 человек (39,88% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4047470 (+4686) теста на коронавирус.