Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 184922 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 декабря 2020 года выросло до 184922 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1376 человек.

Выздоровели и выписаны 164538 (+2706) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1376 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1916 человек (6,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3912583 (+28807) теста коронавирус.