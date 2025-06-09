В России решили создать Центр развития искусственного интеллекта

Правительство РФ приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, структура займется отбором и тиражированием типовых решений в этой сфере, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением, организацией международного сотрудничества.

Центр развития ИИ создается на базе Аналитического центра при правительстве РФ как общефедеральный проектный офис. Координировать работу Центра будет вице-премьер РФ - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление уже сегодня приносит эффект. Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России", - заявил Григоренко, слова которого цитирует его аппарат.

Согласно информации, с 2025 года в России реализуется нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", важная его часть - федпроект "Искусственный интеллект". Кроме того, каждый федеральный орган власти и каждый регион разработал свои программы цифровой трансформации, где прописаны задачи по внедрению искусственного интеллекта. Вся эта работа требует сквозной координации для синхронизации результатов, отметили в аппарате Григоренко.

Помимо координации, задачей Центра станет тиражирование лучших практик, которые уже существуют в России, то есть решений, которые не только доказали свою эффективность, но и являются безопасными. Также в задачи центра будет входить нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности технологий ИИ в России и организация международного сотрудничества.