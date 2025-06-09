Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Пакистаном о международном автосообщении

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва принят законопроект о ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Исламской Республики Пакистан о международном автомобильном сообщении.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов, связанных с осуществлением международными автомобильными перевозчиками Беларуси и Пакистана перевозки пассажиров и доставки грузов между двумя странами, а также транзитом через их территории.

В частности, документ устанавливает порядок выдачи разрешений и специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок, регулирует вопросы взаимного освобождения от таможенных пошлин, налогов и других сборов.

Власти рассчитывают, то соглашение будет способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и Пакистаном в области автомобильных перевозок, а также увеличению объемов экспорта автотранспортных услуг в направлении Пакистана и сопредельных стран.