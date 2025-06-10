Новый штамм коронавируса быстро распространяется в Европе.

Nimbus, вариация очень заразного Omicron, может спровоцировать волну заболеваемости в июне-июле с началом туристического сезона, предупреждают специалисты. В отличие от гриппа, коронавирус распространяется и в жаркую погоду.

В Германии штамм появился в конце марта, а уже к началу мая на него приходилось 16,7% процента всех случаев коронавируса, сообщает Институт Роберта Коха (RKI). Правда, уровень заболеваемости в целом низкий и пока не вызывает опасений.

Симптомы Nimbus типичны для COVID - усталость, лихорадка, мышечные боли и сильная боль в горле, пишет The i Paper. Однако этот штамм более заразен и легче обходит защиту организма, объяснил изданию Лоуренс Янг, вирусолог из Уорикского университета.

Нет признаков, что у зараженных Nimbus болезнь протекает более тяжело, действующие вакцины против него эффективны, отмечают специалисты.