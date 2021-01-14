Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 219663 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 января 2021 года выросло до 219663 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1554 человек.

Выздоровели и выписаны 202446 (+2314) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1554 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1967 человек (7,97% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4191207 (+24668) тестов на коронавирус.