Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 237611 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 января 2021 года выросло до 237611 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1649 человек.

Выздоровели и выписаны 223553 (+2641) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1752 человека (10,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4365571 (+17182) тест коронавирус.