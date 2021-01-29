Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 244718 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 января 2021 года выросло до 244718 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1698 человек.

Выздоровели и выписаны 231399 (+2200) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1698 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1867 человек (9,37% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4435121 (+19922) тест на коронавирус.