Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 249994 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 февраля 2021 года выросло до 249994 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1737 человек.

Выздоровели и выписаны 237178 (+662) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1737 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 699 человек (10,72% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4488821 (+6522) тест на коронавирус.