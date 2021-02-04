Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 253413 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 февраля 2021 года выросло до 253413 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1755 человек.

Выздоровели и выписаны 241150 (+1959) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1755 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1708 человек (10,06% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4519705 (+16975) тестов на коронавирус.