Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 251705 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 февраля 2021 года выросло до 251705 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1746 человек.

Выздоровели и выписаны 239191 (+2013) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1746 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1711 человек (12,3% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4502730 (+13909) тестов на коронавирус.