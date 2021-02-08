Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 259499 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 февраля 2021 года выросло до 259499 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1792 человек.

Выздоровели и выписаны 247703 (+526) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 808 человек (8,66% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4586633 (+9328) теста на коронавирус.