Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 263551 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 февраля 2021 года выросло до 263551 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1820 человек.

Выздоровели и выписаны 252068 (+1990) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1692 человека (9,61% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4624687 (+17615) тестов на коронавирус.