Последнее обновление: 29.01.2021 15:27

Стали известны друзья «кошельков» Лукашенко в Брюсселе

Окопавшийся в Лондоне белорусский оппозиционер и руководитель белорусского «Свободного театра» Николай Халезин назвал друзей белорусских олигархов в Брюсселе, слегка развеяв завесу тайны над процессом принятия третьего пакета санкций ЕС против режима Лукашенко.

Как сообщалось, в последний момент из санкционного списка были вычеркнуты несколько близких к Лукашенко олигархов.

«При помощи наших источников в Брюсселе нам удалось выяснить, кто и кого удалил из санкционных списков третьего раунда… Когда списки финализировались уже в структуре Европейского Союза, внесенного туда Михаила Гуцериева настояла удалить делегация Германии», - сообщил Халезин в facebook.

«Что же касается Алексея Олексина, то его кандидатура была удалена в самый последний момент по настоятельной просьбе делегации Латвии», - добавил он.

Сейчас в ЕС обсуждается 4-й пакет санкций, и, по словам Халезина, «в Брюсселе уже работает беспрецедентно большая группа лоббистов, пытающихся добиться невнесения в списки лукашенковских «кошельков». И гонорары за их работу определены как «неприличные».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование