Тихановская обкатала 4-й пакет санкций с премьером и главой МИД Эстонии

Светлана Тихановская на прошедшей встрече с премьером Эстонии Юри Ратасом и во время онлайн-звонка с главой МИД Урмасом Рейнсалу обсудила 4-й пакет санкций ЕС в отношении режима Лукашенко, который будет обсуждаться на следующей неделе в Брюсселе;

Также обсуждались вопросы общенациональной вакцинации беларусов при поддержке ЕС и поддержка Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с Беларусью, общей сложностью на 1 миллион евро.

Сегодня Тихановская выступит на онлайн-встрече Совета безопасности ООН о свободе СМИ в Беларуси.