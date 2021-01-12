Последнее обновление: 12.01.2021 16:50

Лукашенко в ответ на санкции сделает заложниками предприятия с иностранным капиталом

Лукашенко поручил правительству в качестве ответа Западу и США подготовить «симметричные экономические санкции» в отношении работающих в Беларуси предприятий с иностранным капиталом.

"Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (вице-премьер Назаров), задача правительству - мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - потребовал сегодня Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий

"Они (страны, которые ввели санкции- ред.) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - заявил пенсионер.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать", - добавил Лукашенко.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование